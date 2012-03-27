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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 14:21 BJT

〔韩国股市〕录得两周来的最佳单日表现,能源类股表现优异

路透首尔3月27日电---韩国股市周二涨逾1%,为两周来最高单日涨幅,逢低买盘引发近期表现不佳的个股反弹,海外资金回潮支撑市场表现.

能源类股领涨.现代制铁(004020.KS)上扬1.31%.高丽亚铅(Korea Zinc)(010130.KS)大涨5.51%.

韩国综合股价指数.KS11收高1.02%,报2,039.76点.(完)

--编译 洪曦;审校 张涛

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