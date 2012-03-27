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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 14:26 BJT

〔金属期市〕铜价基本持平,上日曾因美国宽松政策预期大涨

路透新加坡3月27日电---铜价周二基本持平,因有关中国需求放缓的担忧,削弱美国可能进一步放松货币政策的影响.上日铜价大涨逾2%.

铜价周一创逾两周来最达单日涨幅,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克称,仍然需要超宽松货币政策,来降低失业率,尽管经济显示出好转迹象.

贝南克的讲话亦帮助提振原油在内的其他大宗商品价格.

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