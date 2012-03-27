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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 14:42 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持稳在125美元上方,受FED言论及供应疑虑支撑-2

美国原油期货CLc1也下跌0.10美元,报106.93美元.

"昨晚包括原油在内的所有风险资产均在贝南克讲话后大涨,这在很大程度上抵消了中国经济放缓的潜在影响."OptionsXpress市场分析师称.

美联储主席贝南克称,美国经济需更快增长,来进一步降低失业率,而持续的宽松政策可以为这一过程提供支持[ID:nSB1455338].美联储此前表示将至少在2014年底前保持近零利率不变.

投资者曾预计近期经济出现好转迹象后,货币宽松政策可能很快逆转.

今年迄今,近月布兰特原油期货上涨了约17%,因受伊朗供给担忧支撑,同时中东和非洲地缘政治紧张也令来自叙利亚、南苏丹和也门的原油供应中断.

中国石油化工股份有限公司(中石化)(0386.HK)董事长傅成玉周一表示,该公司正寻求使原油进口渠道多元化.其第一季伊朗原油进口量大幅下滑.[ID:nSB1455634].

投资者将等待周二稍晚美国石油协会(API)公布的一周库存数据,借此判断该国需求状况.

路透一份初步调查显示,上周美国商业原油库存料因进口增加而上涨.(完)

--编译 李爽/洪曦;审校 侯向明/隋芬

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