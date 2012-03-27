〔国际油市〕布兰特原油持稳在125美元上方,受FED言论及供应疑虑支撑-2

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
美国原油期货CLc1也下跌0.10美元,报106.93美元.
"昨晚包括原油在内的所有风险资产均在贝南克讲话后大涨,这在很大程度上抵消了中国经济放缓的潜在影响."OptionsXpress市场分析师称.
美联储主席贝南克称,美国经济需更快增长,来进一步降低失业率,而持续的宽松政策可以为这一过程提供支持[ID:nSB1455338].美联储此前表示将至少在2014年底前保持近零利率不变.
投资者曾预计近期经济出现好转迹象后,货币宽松政策可能很快逆转.
今年迄今,近月布兰特原油期货上涨了约17%,因受伊朗供给担忧支撑,同时中东和非洲地缘政治紧张也令来自叙利亚、南苏丹和也门的原油供应中断.
中国石油化工股份有限公司(中石化)(0386.HK)董事长傅成玉周一表示,该公司正寻求使原油进口渠道多元化.其第一季伊朗原油进口量大幅下滑.[ID:nSB1455634].
投资者将等待周二稍晚美国石油协会(API)公布的一周库存数据,借此判断该国需求状况.
路透一份初步调查显示,上周美国商业原油库存料因进口增加而上涨.(完)
--编译 李爽/洪曦;审校 侯向明/隋芬
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。