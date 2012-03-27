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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 14:42 BJT

《外汇动态》止损卖单打击美元/韩元

0623GMT---交易商称,美元/韩元KRW=KFTC继续下跌,受止损卖单打压.他们称,有些海外参与者也卖出美元.

美元/韩元在本地市场收跌0.6%,报1,134.2,脱离日高1,139.6.

"市场人士解除多仓.与支付股息相关的美元需求,看来被外资购买股票所抵消,"首尔一外资银行资深交易员称.

外资买超3,232亿韩元(2.8313亿美元)韩股.KS11.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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