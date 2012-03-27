版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 14:37 BJT

〔全球金市〕金价大涨后微跌,贝南克讲话提振市场人气

路透新加坡3月27日电---金价周二小幅下跌,继上日录得1月末以来最大单日涨幅后,黄金展开盘整.上日美国联邦储备理事会(Fed,美联储)暗示,将继续维持利率于低位,该举措将提振黄金的避险魅力.

美元走软也支撑金价,之前美联储主席贝南克表示,即便美国经济出现复苏迹象,仍然需要超宽松的货币政策来帮助降低失业率,其讲话提升了市场对另一轮量化宽松的预期.[ID:nSB1455338]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐