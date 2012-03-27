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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 14:48 BJT

〔日本债市〕公债价格表现不一,贝南克言论引燃量化宽松希望

路透东京3月27日电---日本公债价格周二涨跌互现,在日本股市大涨的情况下仍表现出韧性.此前市场预期美国将更长久实行宽松货币政策提振美国公债.

日本财政年度将在3月31日结束,在这之前市场交投波动,当前五年期和10年期公债表现较优,因债券信贷(或回购)市场持续吃紧,令市场很难对其卖空.

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