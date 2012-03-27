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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 15:20 BJT

〔路透基点〕江苏兴业聚化寻求14亿元人民币五年期贷款--RLPC

路透香港3月27日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,江苏兴业聚化有限公司正寻求14亿元人民币的五年期贷款,用于塑料薄膜生产项目.

中国银行江苏省分行担任委托主办行,宁波银行、中国进出口银行、江阴农村商业银行、南洋商业银行及上海浦东发展银行正进行内部信贷评估准备参与贷款.

贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,在两年宽限期后每半年等额还款一次.

兴业聚化是在上海上市的江苏三房巷实业股份有限公司(600370.SS)设立的一家特殊目的实体.三房巷实业是一家聚酯纤维、化纤和纺织品生产商.(完)

--编译 肖群英; 审校 隋芬

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