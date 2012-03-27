〔路透基点〕江苏兴业聚化寻求14亿元人民币五年期贷款--RLPC

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透香港3月27日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,江苏兴业聚化有限公司正寻求14亿元人民币的五年期贷款,用于塑料薄膜生产项目.
中国银行江苏省分行担任委托主办行,宁波银行、中国进出口银行、江阴农村商业银行、南洋商业银行及上海浦东发展银行正进行内部信贷评估准备参与贷款.
贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,在两年宽限期后每半年等额还款一次.
兴业聚化是在上海上市的江苏三房巷实业股份有限公司(600370.SS)设立的一家特殊目的实体.三房巷实业是一家聚酯纤维、化纤和纺织品生产商.(完)
--编译 肖群英; 审校 隋芬
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。