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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 15:09 BJT

〔日本股市〕日经指数劲升2.4%,录得去年地震以来最高收盘水准(更新版)

(新增细节)

路透东京3月27日电---日本股市日经指数周二创下去年3月11日大地震和海啸以来的最高收盘水准,美国联邦储备理事会(美联储,FED)暗示可能维持其扶助经济成长的货币政策令日股受益.

日经指数.N225劲扬2.4%,或236.91点,报10,255.15点.东证股价指数.TOPX亦攀升2.4%,至872.42点.

"市场在去年地震前表现得不错.日本在全球成长中占有重要地位.全球经济增长,日本原本会是最大受益人,但它受到了地震的冲击."里昂证券日本策略师Nicholas Smith称.

"我们还没有完全恢复...市场在较短时间内上涨了许多.有人担心市况过热,但实际上还没有估值过高的情况..."

去年3月11日时,日本曾遭受地震和海啸侵袭.

今年迄今为止,受一系列强劲美国经济数据和全球主要央行宽松政策的扶助,日股日经指数累积大涨了21.3%,令其14日相对强弱指标升至73.7,位于"超买"区域.

日经指数有望录得2009年第二季以来的最佳季度表现,当时该指数飙升22.8%.

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