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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 15:04 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:贝南克言论打压美元指数接近一个月低位

0648GMT---美元指数.DXY日内持平,报79.012,接近一个月低位,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克令美国将进一步放宽政策的市场臆测重燃.

欧元兑美元EUR=日内跌0.2%至1.3335,脱离周一触及的一个月高位1.3368.

美元/日圆JPY=持稳于82.91日圆.(完)

--编译 石冠兰; 审校 李爽

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