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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 07:06 BJT

(重温稿)《中国新债预测》国开行三年固息债利率预测均值3.81%,高于二级市场

* 招标品种: 国开行三年期固息债

* 招标金额: 至多240亿元人民币

* 预测均值: 3.81%

* 预测区间: 3.68%-3.90%

* 招标时间: 周三(28日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 8位(银行和券商)

路透上海3月27日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周三将招标发行三年期固息债.路透调查显示,季末资金面冲击低于预期,将支撑机构配置新债需求,但由于国开债在金融债中收益率水平偏高,料该期债中标利率将高于二级市场,预期均值在3.81%.

交易员指出,由于国开行存在债券供给规模偏大及商业化改制等因素,因此其债券利率定位一直明显高于农发行和进出口行.不过因三年央票停发,同期限品种利率债供给不多,估计该期国开债的需求尚可.

"非国开(三年金融债)3.7%左右,估计国开高10-15bp吧,"北京一券商分析师称.

南京银行的研究报告亦认为,国开债较另外两家政策性银行债有20个bp左右的溢价,根据二级市场水平,预计本期新债中标利率会落在3.85-3.90%区间.

中债登银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新收益率3.6717%;二级市场上,剩余期限约2.91年的进出口行固息债120301最新成交对应收益率CN120301=CFXS为3.6708%.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二多震荡回落,但七天期品种小幅走升.央行公开市场正回购并未改变当前流动性宽松的态势,特别是隔夜资金供给充足,压制回购利率继续走低.[CN/CN]

该期债为国开行今年第15期金融债.具体条款如下:

第15期

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发行总量 不超过240亿元

期限/计息方式 三年/固息

招标时间 3月28日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 4月5日

起息日 4月5日

分销期 3月29日-4月5日

上市日 4月11日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------(完)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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