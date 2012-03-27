路透伦敦3月27日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日突破至1.3300美元上方后,欧元再度挑战了1.3370水准,此处是2月27日构成的从今年高点1.3490拉出的双顶型态的底部.若能站上1.3370,则可再度测试这一区域.短期看,1.3300应可构成支撑位,若跌破这里,则将重新下探过去几周徘徊的1.3135低点附近区域.

美元/日圆:美元守在81.85日圆上方,并一度尝试升向83.00,此后回落.更大范围的阻力区域落在双顶型态的顶部,即84.10/20日圆,但上周的跌势形成了空方吞噬的周线蜡烛型态,意味着短期向着云区支撑位80.60将出现盘整.中期看,料形成短暂顶部,但更长期的走势仍偏向于走高,因美国10年期公债收益率依然持坚.

英镑/美元:英镑继续努力攀高,重新站上1.5930美元,并看似将再度测试1.6000区域.若能突破1.6000,则可能进一步上探10月和11月高点1.6170美元.1.5820水准应当再次在英镑下探时构成大范围的支撑.一旦跌破此处,则1.5610将形成下一道关键支撑,这是从1.5240升至1.5990的50%回档位.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]