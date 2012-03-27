〔表格〕外资在韩国股市买超3,241亿韩元

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透首尔3月27日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超3,241亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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3月27日 324.1 -96.5 -212.2
3月26日 -45.1 -289.1 305.9
3月23日 48.1 4.2 103.7
3月22日 -49.9 -110.3 97.7
3月21日 -150.9 -218.0 341.7
3月20日 12.4 -33.5 176.4
3月19日 34.5 -63.3 83.0
3月16日 -1.7 -149.9 151.8
3月15日 169.0 -249.9 77.5
3月14日 535.9 41.3 -479.2
3月13日 120.5 82.6 -313.1
3月12日 -146.6 -115.5 286.3
3月 9日 16.6 -8.2 -102.4
3月 8日 -420.9 142.1 203.1
3月 7日 -370.8 128.6 350.5
3月 6日 -226.3 -117.6 298.5
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本月以来 489.5 -1,169.3 1,326.4
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今年以来 11,067.0 -3,552.6 -5,604.6
------------------------------------------------- (完)
--编译 白云;审校 艾茂林
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。