〔互联网产业〕中国携程网和易车网等联合发起国内首个广告资源互换平台

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透上海3月27日电---中国互联网产业首个广告资源互换平台--互联网联合营销联盟(UMA)周二起正式商用.该联盟由携程网(CTRP.O)和易车网(BITA.N)等中国多家领先垂直行业网站共同发起成立.
此将有助于网站以较小成本来迅速增加用户流量和提升品牌影响力.首批参与联盟的网站还包括东方财富网(300059.SZ)、B2B电子商务网站慧聪网(8292.HK)、网上找房平台安居客(anjuke.com)、相亲网站珍爱网(zhenai.com)以及沃尔玛(WMT.N)投资的B2C电子商务网站1号店等.
"初期各发起网站将会交叉宣传,互相不会发生费用,"UMA第一届轮值主席、携程网首席执行官(CEO)范敏称.
他表示,各网站的客户会有各种类型的需求,例如购车、找房、炒股,通过交换各自的广告位,有助于将各网站闲散的广告资源有规则地利用起来,有利于网站新增用户的提升,也有利于客户了解更多优质网站.
据联盟方面相关人士介绍,在联盟试运行期间,各发起网站广告位的有效访问量以每分钟10万人次递增.联盟计划在今年底将成员扩大至100家,所涉行业延伸至时尚、体育、旅游、娱乐等多个领域,每日页面浏览量(PV)达10亿次.
不过范敏指出,UMA联盟将会设置较高的准入门槛,即需要在垂直子行业中居领先地位,并对品牌有较大的控制力.未来在一个垂直子行业中,最多只有2-3家同业共存.(完)
--发稿 林琦; 审校 丁淑琴
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路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。