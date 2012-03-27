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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 15:43 BJT

阿拉伯峰会将支持安南的叙利亚和平计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴格达3月26日电---伊拉克外长兹巴里（Hoshiyar Zebari）周一称，在周四将于伊拉克举行的峰会上，阿拉伯国家领导人不会呼吁叙利亚总统阿萨德下台，但是会支持叙利亚人主导的权力交接。

兹巴里表示，峰会料将通过联合国-阿盟联合特使安南提出的六点和平计划，其中包括呼吁停火、政府和反对派进行政治对话以及允许援助机构全面进入。

阿萨德未被邀请出席这次为期三天的峰会。

“必须拿出政治解决方案，进行根本性的宪政变革，以实现叙利亚政权交接，但是这应该由叙利亚人主导，国际社会为之提供帮助，（比如）在国际监督下进行选举。”兹巴里说道。

“我们并非要替叙利亚人决定他们需要什么样的总统，以及他们应该有什么样的领导人。”

叙利亚反对派拒绝了阿萨德提出的对话要求，称已经太晚了，并表示在持续的镇压下不可能举行公正的选举。

“（安南）的计划可能形成共识，因为如果叙利亚不对此作出回应，下一步将是另外一个联合国安理会决议，且措辞将非常严厉。”兹巴里表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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