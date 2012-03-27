阿拉伯峰会将支持安南的叙利亚和平计划

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴格达3月26日电---伊拉克外长兹巴里（Hoshiyar Zebari）周一称，在周四将于伊拉克举行的峰会上，阿拉伯国家领导人不会呼吁叙利亚总统阿萨德下台，但是会支持叙利亚人主导的权力交接。
兹巴里表示，峰会料将通过联合国-阿盟联合特使安南提出的六点和平计划，其中包括呼吁停火、政府和反对派进行政治对话以及允许援助机构全面进入。
阿萨德未被邀请出席这次为期三天的峰会。
“必须拿出政治解决方案，进行根本性的宪政变革，以实现叙利亚政权交接，但是这应该由叙利亚人主导，国际社会为之提供帮助，（比如）在国际监督下进行选举。”兹巴里说道。
“我们并非要替叙利亚人决定他们需要什么样的总统，以及他们应该有什么样的领导人。”
叙利亚反对派拒绝了阿萨德提出的对话要求，称已经太晚了，并表示在持续的镇压下不可能举行公正的选举。
“（安南）的计划可能形成共识，因为如果叙利亚不对此作出回应，下一步将是另外一个联合国安理会决议，且措辞将非常严厉。”兹巴里表示。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
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