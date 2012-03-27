《路透精英汇》中国经济放缓,全球矿业巨头忧心忡忡

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约3月23日电---全球矿业巨头必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)近日警告称，来自中国的铁矿石需求趋于平缓，这在金属市场掀起波澜，市场担心中国经济在多年迅猛增长后可能下滑。
这样的担心，加上成本上升以及市况波动，成为路透全球金属和矿业精英汇主要议题。参加精英汇的包括力拓RIO.TO、淡水河谷(VALE5.SA)和韩国浦项钢铁(005490.KS)等。
近年来，中国对钢铁、铜和其他金属的旺盛需求，带动了全球对原材料的需求，促成了矿业繁荣。而目前对中国经济放缓的担忧，可能打击投资者对矿业企业的热情。当前矿业企业面临成本飞涨的难题。
金融和大宗商品市场通讯出版人加特曼（Dennis Gartman）说：“眼下，中国经济似乎是市场最大隐忧。”
必和必拓铁矿石部门总裁阿什比(Ian Ashby)近日预计，中国对铁矿石需求增幅将放缓至个位数。这对大宗商品市场无疑是沉重打击。
最近公布的数据显示，3月中国制造业呈连续第五个月萎缩，且中国今年经济增长目标仅7.5%。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。