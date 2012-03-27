《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月27日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透北京3月27日电---以下为中国上海A+B股周二收市价及比价: (本地时间15:42时,1美元=6.312人民币CNY=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (美元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 广电电子(600602.SS)(900901.SS) 4.76 0.407 1.85 ST二纺 (600604.SS)(900902.SS) 7.00 0.355 3.12 大众交通(600611.SS)(900903.SS) 5.32 0.492 1.71 永生投资(600613.SS)(900904.SS) 8.47 0.651 2.06 老凤祥 (600612.SS)(900905.SS) 28.82 2.085 2.19 SST中纺 (600610.SS)(900906.SS) 13.12 0.485 4.29 鼎立股份(600614.SS)(900907.SS) 12.61 0.696 2.87 氯碱化工(600618.SS)(900908.SS) 10.47 0.508 3.27 双钱股份(600623.SS)(900909.SS) 10.17 0.565 2.85 海立股份(600619.SS)(900910.SS) 7.98 0.535 2.36 浦东金桥(600639.SS)(900911.SS) 6.98 0.673 1.64 外高桥 (600648.SS)(900912.SS) 9.83 0.633 2.46 ST联华 (600617.SS)(900913.SS) 12.18 0.572 3.37 锦江投资(600650.SS)(900914.SS) 8.25 0.776 1.68 中路股份(600818.SS)(900915.SS) 11.96 0.660 2.87 金山开发(600679.SS)(900916.SS) 6.63 0.440 2.39 海欣股份(600851.SS)(900917.SS) 6.90 0.456 2.40 耀皮玻璃(600819.SS)(900918.SS) 8.84 0.530 2.64 大江股份(600695.SS)(900919.SS) 5.80 0.349 2.63 上柴股份(600841.SS)(900920.SS) 19.68 0.890 3.50 丹化科技(600844.SS)(900921.SS) 17.63 0.914 3.06 上海三毛(600689.SS)(900922.SS) 8.95 0.589 2.41 友谊股份(600827.SS)(900923.SS) 12.93 1.512 1.35 上工申贝(600843.SS)(900924.SS) 9.09 0.469 3.07 上海机电(600835.SS)(900925.SS) 8.55 1.003 1.35 宝信软件(600845.SS)(900926.SS) 17.32 1.126 2.44 上海物贸(600822.SS)(900927.SS) 5.94 0.555 1.70 自仪股份(600848.SS)(900928.SS) 8.42 0.567 2.35 上海普天(600680.SS)(900930.SS) 10.33 0.542 3.02 陆家嘴 (600663.SS)(900932.SS) 11.65 0.931 1.98 华新水泥(600801.SS)(900933.SS) 14.10 1.786 1.25 锦江股份(600754.SS)(900934.SS) 17.01 1.349 2.00 鄂尔多斯(600295.SS)(900936.SS) 13.26 1.135 1.85 华电能源(600726.SS)(900937.SS) 2.69 0.281 1.52 SST天海 (600751.SS)(900938.SS) 6.96 0.296 3.73 ST华源 (600094.SS)(900940.SS) 5.92 0.439 2.14 东方通信(600776.SS)(900941.SS) 6.04 0.417 2.29 黄山旅游(600054.SS)(900942.SS) 16.24 1.288 2.00 开开实业(600272.SS)(900943.SS) 7.88 0.553 2.26 海南航空(600221.SS)(900945.SS) 4.54 0.679 1.06 ST轻骑 (600698.SS)(900946.SS) 4.39 0.289 2.41 振华重工(600320.SS)(900947.SS) 4.77 0.451 1.68 锦州港 (600190.SS)(900952.SS) 3.79 0.487 1.23 九龙山 (600555.SS)(900955.SS) 4.15 0.429 1.53 凌云股份(600480.SS)(900957.SS) 10.00 0.452 3.51 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。