版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 16:04 BJT

〔新兴汇市〕印度卢比和韩元领涨亚洲新兴货币,受贝南克言论带动

路透新加坡3月27日电---印度卢比和韩元周二领涨亚洲新兴货币,受美国有望实施更多刺激政策提振,不过季度末前企业对于美元的需求限制涨幅.

美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克周一表示,需以持续的宽松政策支撑美国经济扩张.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐