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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 16:30 BJT

〔英国热股〕苏格兰皇家银行劲扬,有报导称英政府洽售该行股权

路透伦敦3月27日电---苏格兰皇家银行(RBS.L)股价周二劲扬,此前有报导称,英国政府已举行商谈,拟将其持有的苏皇股权部分售与阿布扎比投资者.

苏皇银行股价劲扬4.6%,至0.2902英镑,在英股富时100指数.FTSE成份股中涨幅居前,英国政府先前平均已0.4990英镑购入其83%股权.

spreadbetter Capital Spreads执行长Simon Denham表示,缓慢稳步减少政府持股比例是比快速售股更好的选择,快速售股将难以吸引到足够的买家.

"阿联酋之前就出手搭救过我们的银行,银行业危机刚刚发生,他们就买入大量巴克莱股份,使其避免落入英国政府手中."(完)

--编译 白云;审校 王冠中

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