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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 16:05 BJT

〔韩国汇市〕韩元因市场预期FED或采取更多刺激举措而上扬,公债微跌

路透首尔3月27日电---韩国韩元周二延续涨势,因美元疲弱及韩国股市反弹,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克讲话引发市场对该央行将采取更多经济刺激举措的预期.

韩元兑美元KRW=KRW=KFTC本地收报1,134.2韩元,周一收报1,141.6韩元.

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