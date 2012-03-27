版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 16:12 BJT

〔中国债市〕人民币利率互换变动不大,震荡格局短期内料难改变

路透上海3月27日电---中国人民币利率互换(IRS)周二变动不大,市场对宏观经济的分歧加大,使得IRS中长端走向面临更多的不确定性,预计震荡格局短期内不会改变.

北京一银行交易员说,"早上涨了一点,下午又回去了,和昨天比,变化不大."

他表示,3月份通胀面临反弹压力,但还不能改变今年对其趋势性回落的判断.因此,关注点还是要回到宏观经济基本面上,目前各项数据反应出的矛盾情形,正是IRS很难走出趋势性机会的原因.

他还称,近期比较确定是短端可以持稳在低位,因为其更易受资金面影响,但中长端可能更多的体现为上下来回波动.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二多震荡回落,但七天期品种小幅走升.央行公开市场正回购并未改变当前流动性宽松的态势,特别是隔夜资金供给充足,压制回购利率继续走低[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-------------------------------------------------------------------------------------

周二 3.2180/3.3380 3.1308/3.2217 3.1883/3.2867 3.3500/3.4483 3.3120/3.6080

周一 3.2400/3.3583 3.1207/3.2143 3.1571/3.2543 3.3243/3.4214 3.3020/3.5900

-------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0220/-0.0203 +0.0101/+0.0074 +0.0312/+0.0324 +0.0257/+0.0269 +0.0100/+0.0180

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 杨淑祯

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐