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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 16:17 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM多数橡胶期约上涨,受贝南克讲话提振

路透曼谷3月27日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶合约周二多数上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克讲话证实美国货币政策可能在一段时间内维持宽松,帮助期胶上行.

TOCOM多数橡胶期约涨幅介于每公斤3.5-4.4日圆.

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