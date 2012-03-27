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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 16:30 BJT

〔中国票据市场〕转贴利率持稳,月底前资金面若无大变化上行空间料有限

路透上海3月27日电---中国票据市场转贴利率周二持稳,多数机构信贷规模调整基本结束,市场交投趋于平静.交易员认为,如果未来几天市场资金面不发生大的变化,转贴利率在目前水平附近盘整的可能性较大,继续上行的空间预计有限.

上海一银行交易员透露,目前六个月左右的票据转贴在年息5.7%附近有成交.从供求情况来看,多数机构信贷规模调整工作应该已接近尾声,预计未来几天转贴利率难有大的变化.

"按正常应该差不多了,...(当然月底前)如果资金要是紧,那利率还可能要上些."她指出.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二多震荡回落,但七天期品种小幅走升.央行公开市场正回购并未改变当前流动性宽松的态势,特别是隔夜资金供给充足,压制回购利率继续走低.[ID:nSB1456406][CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

-----------------------------------------------------

今日 5.9241/5.6085 6.1929/5.8930 7.2665/6.8329

上日 5.9172/5.5960 6.2022/5.8930 7.2665/6.8329

-----------------------------------------------------

变动 +0.69bp/+1.25bp -0.93bp/0bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价微涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1616%,较上日的5.1563%微涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.1845/3.1325 3.2902/3.2410

上日 3.1909/3.1399 3.2860/3.2380

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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