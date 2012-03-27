〔中国票据市场〕转贴利率持稳,月底前资金面若无大变化上行空间料有限

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透上海3月27日电---中国票据市场转贴利率周二持稳,多数机构信贷规模调整基本结束,市场交投趋于平静.交易员认为,如果未来几天市场资金面不发生大的变化,转贴利率在目前水平附近盘整的可能性较大,继续上行的空间预计有限.
上海一银行交易员透露,目前六个月左右的票据转贴在年息5.7%附近有成交.从供求情况来看,多数机构信贷规模调整工作应该已接近尾声,预计未来几天转贴利率难有大的变化.
"按正常应该差不多了,...(当然月底前)如果资金要是紧,那利率还可能要上些."她指出.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二多震荡回落,但七天期品种小幅走升.央行公开市场正回购并未改变当前流动性宽松的态势,特别是隔夜资金供给充足,压制回购利率继续走低.[ID:nSB1456406][CN/CN]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 5.9241/5.6085 6.1929/5.8930 7.2665/6.8329
上日 5.9172/5.5960 6.2022/5.8930 7.2665/6.8329
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变动 +0.69bp/+1.25bp -0.93bp/0bp 0bp/0bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价微涨**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1616%,较上日的5.1563%微涨.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.1845/3.1325 3.2902/3.2410
上日 3.1909/3.1399 3.2860/3.2380
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
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