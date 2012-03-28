特写：日本海啸余波尚在,加拿大惊现日本“鬼船”

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图3月26日电---加拿大西海岸漂流的一艘空的日本渔船，可能预示着150万吨去年3月日本海啸所产生的残骸即将涌入北美。
美国国家海洋和大气管理局（NOAA）称，包括冰箱、洗衣机、电视、屋顶和渔网等来自日本沿海地区的海啸残骸，正在太平洋上向东漂流，到岸的时间可能比预计的早。
NOAA海洋废弃物项目负责人Nancy Wallace称：“估计密度较小的物品漂过太平洋的时间，可能比我们原本预想的要短，差不多现在就要到岸了。”该项目此前曾预计，日本海啸残骸最早于2013年出现在北美海岸。
3月20日，加拿大运输部在夏洛特皇后群岛以南150海里处发现了一艘空的日本渔船。
加拿大宣布该船对航运构成威胁，但是并未表明将如何处理。加拿大海岸警卫队称，只有当该船燃料泄漏时才会采取行动，但这种情况不太可能发生。
这艘“鬼船”是日本海啸残骸正漂往美国的首个主要证据。
“这印证了日本海啸残骸将在北美西海岸登陆，不过残骸有多少及其具体情况仍不确定，”Ocean Conservancy专家Nicholas Mallos表示。
NOAA原本预计残骸今年冬天到达夏威夷群岛北部，明年缓慢移至阿拉斯加、加拿大和美国西海岸。不过这些预测在海啸发生后不久做出，洋流及风向模型历史数据有限，现在看来并不准确。
Wallace指出，残骸已经越过夏威夷群岛最北部，到达美洲海岸的时间将早于预期。NOAA正在根据新的资料修正其预估，包括对近期漏油的分析以及风力如何对一些物品产生更大影响。
“现在，我们希望新模型得到同行专家的认可，”Wallace说道。（完）
--编译：李富强;发稿：张家伟
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吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。