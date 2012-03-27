《路透峰会》技术工人短缺最令矿业高管头疼

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透约翰内斯堡3月26日电---全球第四大黄金生产商Gold Fields(GFIJ.J)首席执行官霍兰德（Nick Holland）称，随着项目的难度增加，所处地域更为偏远，益发严重的技术工人短缺成了全球矿业高管最头疼的问题。
“很多人问我最担忧什么问题？什么令我夜不能寐，答案是拥有能够完成工作以及愿意前往偏远地区的技术工人。”Holland在路透全球金属和矿业精英汇上表示。
“这是最大的挑战之一。未来我们计划开发很多矿山。拥有开发这些矿山的技术工人不只对我们来说是个挑战，对很多工程公司也都一样。”
技术工人的年龄是个问题，大家普遍预计行业技术工人的平均年龄在50岁甚至更大。
Gold Fields规划的项目分布在从西非的加纳到亚洲的菲律宾等地。
“婴儿潮时代出生的技术工人开始进入退休年龄，很多人很快即将离开工作岗位。而年轻人则在寻找其他行业的机会。”
“大多数黄金分析师和很多黄金基金经理都来自我们这样的公司。他们接受了培训，但是更愿意当白领，而不是尝试计划开发新矿山。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。