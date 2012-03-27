〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

CFTC报告：NYMEX原油期货2月21日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月21日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,103,278口) 712,717 156,110 626,804 659,481 1231266 1999002 2014180 104,276 89,098 较2月14日变动(未平仓合约：减少80,665口) 29,463 -18,688 -33,053 -74,689 -29,321 -78,279 -81,062 -2,386 397 各类未