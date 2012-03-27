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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 16:51 BJT

《中国2012年已发行金融债一览表》--3月27日

路透上海3月27日电---以下为中国2012年政策性银行以及其他金融机构已发行金融债的具体情况: 
 
  一、国家开发银行 
 
  人民币债券 
  -------------------------------------------------------------- 
  债券名称  发行时间  规模(亿元人民币)  期限(年)    票面年利率 
 
   一期       1月          200            10          3.85%  
   二期       1月          200             7          3.83%  
   三期       1月          100             5          4.13%(一年定存基准浮息债,基本利差63个bp) 
   四期       2月          200             3          3.95%(一年定存基准浮息债,基本利差45个bp) 
   五期       2月          200             5          3.80% 
   六期       2月          200            10          4.27%(一年定存基准浮息债,基本利差77个bp) 
   七期       2月          200             7          3.94% 
   八期       2月          200             7          4.20%(一年定存基准浮息债,基本利差70个bp) 
   九期       2月          200            10          4.1017%(中标收益率) 
         (2011年第20期10年期固息金融债增发债) 
   10期       2月          150             5          4.22%(一年定存基准浮息债,基本利差72个bp) 
   11期       3月          150             1          3.52% 
   12期       3月          260             3          3.99%(一年定存基准浮息债,基本利差49个bp) 
   13期       3月          200            10          4.21% 
   14期       3月          220             5          4.10%

   总计                  2,680  
 
  二、进出口银行 
 
  人民币债券 
  -------------------------------------------------------------- 
  债券名称  发行时间  规模(亿元人民币)  期限(年)    票面年利率 
 
   一期       2月          200             3          3.78% 
   二期       2月          200             5          3.87% 
   三期       3月          200             7          3.95% 
   四期       3月          200             5          3.83% 
 
   总计                    800   
 
  三、农业发展银行 
 
  人民币债券 
  -------------------------------------------------------------- 
  债券名称  发行时间  规模(亿元人民币)  期限(年)    票面年利率 
 
   一期       2月          300             7          3.92% 
   二期       3月          300             5          3.87% 
   三期       3月          300             3          3.62% 
   四期       3月          200             7          3.93% 
  *五期       3月          277.6           1          3.45%

   总计                  1,377.6 
 
  四、其他机构 
  
  发行机构   债券类型   发行时间     规模    期限(年) 票面年利率          备 注 
                                 (亿元人民币)  

  杭州银行    固息金融债   3月        80        5       4.55%     小微企业贷款专项债
  重庆银行    固息次级债   3月         8       10       6.80%     第五年末附发行人赎回权
  沧州银行    固息次级债   3月         5       10       7.10%     第五年末设发行人赎回权 
  汉口银行    固息次级债   3月        19       10       6.80%     第五年末设发行人赎回权 
  招商银行    固息金融债   3月        65        5       4.15%     小微企业贷款专项债 
  (600036.SS) 浮息金融债   3月       135        5       4.45%     基本利差95个bp,一年定存基准  
 浙江泰隆商行 混合资本债   3月         6.5     15       8.10%     第10年末附发行人赎回权 
  浦发银行    固息金融债   2月       300        5       4.20%     小微企业贷款专项债 
  (600000.SS) 
  民生银行    固息金融债   2月       300        5       4.30%     小微企业贷款专项债 
  (600016.SS)(1988.HK) 
  张家口商行  固息次级债   1月         5       10       7.15%     第五年末设发行人赎回权 
 
  注:1、*代表新增 
     2、中国2011年已发行金融债一览表请点选[ID:nSB1318304](完) 
 
  --整理 冉莹; 审校 李宏薇

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