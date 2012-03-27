《中国2012年已发行金融债一览表》--3月27日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透上海3月27日电---以下为中国2012年政策性银行以及其他金融机构已发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 -------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 一期 1月 200 10 3.85% 二期 1月 200 7 3.83% 三期 1月 100 5 4.13%(一年定存基准浮息债,基本利差63个bp) 四期 2月 200 3 3.95%(一年定存基准浮息债,基本利差45个bp) 五期 2月 200 5 3.80% 六期 2月 200 10 4.27%(一年定存基准浮息债,基本利差77个bp) 七期 2月 200 7 3.94% 八期 2月 200 7 4.20%(一年定存基准浮息债,基本利差70个bp) 九期 2月 200 10 4.1017%(中标收益率) (2011年第20期10年期固息金融债增发债) 10期 2月 150 5 4.22%(一年定存基准浮息债,基本利差72个bp) 11期 3月 150 1 3.52% 12期 3月 260 3 3.99%(一年定存基准浮息债,基本利差49个bp) 13期 3月 200 10 4.21% 14期 3月 220 5 4.10% 总计 2,680 二、进出口银行 人民币债券 -------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 一期 2月 200 3 3.78% 二期 2月 200 5 3.87% 三期 3月 200 7 3.95% 四期 3月 200 5 3.83% 总计 800 三、农业发展银行 人民币债券 -------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 一期 2月 300 7 3.92% 二期 3月 300 5 3.87% 三期 3月 300 3 3.62% 四期 3月 200 7 3.93% *五期 3月 277.6 1 3.45% 总计 1,377.6 四、其他机构 发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注 (亿元人民币) 杭州银行 固息金融债 3月 80 5 4.55% 小微企业贷款专项债 重庆银行 固息次级债 3月 8 10 6.80% 第五年末附发行人赎回权 沧州银行 固息次级债 3月 5 10 7.10% 第五年末设发行人赎回权 汉口银行 固息次级债 3月 19 10 6.80% 第五年末设发行人赎回权 招商银行 固息金融债 3月 65 5 4.15% 小微企业贷款专项债 (600036.SS) 浮息金融债 3月 135 5 4.45% 基本利差95个bp,一年定存基准 浙江泰隆商行 混合资本债 3月 6.5 15 8.10% 第10年末附发行人赎回权 浦发银行 固息金融债 2月 300 5 4.20% 小微企业贷款专项债 (600000.SS) 民生银行 固息金融债 2月 300 5 4.30% 小微企业贷款专项债 (600016.SS)(1988.HK) 张家口商行 固息次级债 1月 5 10 7.15% 第五年末设发行人赎回权 注:1、*代表新增 2、中国2011年已发行金融债一览表请点选[ID:nSB1318304](完) --整理 冉莹; 审校 李宏薇
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。