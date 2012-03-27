《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月27日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *国家电网 600 150 6 3/28簿记建档 农业银行 AAA 3/29 3/30 中国银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *联合水泥集团 20 10 12 3/30簿记建档 农业银行 AA+ 3/31 4/1 浦发银行 ============================================================================================= *大连装备制造 30 10 12 3/30簿记建档 兴业银行 AA+ 3/31 4/1 ============================================================================================= *武汉钢铁集团 65 20 12 4/1簿记建档 国开行 AAA 4/5 4/6 ============================================================================================= *重庆国有文化 6 4 12 4/1簿记建档 国开行 AA+ 4/5 4/6 资产管理公司 ============================================================================================= 安徽盐业总公司 -- 2.7 12 3/28簿记建档 兴业银行 AA- 3/29 3/30 ============================================================================================= 广州汽车 15 5 12 3/28簿记建档 建设银行 AAA 3/29 3/30 工业集团 ============================================================================================= 天生港发电 -- 4 6 3/28簿记建档 兴业银行 AA- 3/29 3/30 ============================================================================================= 浙大网新 6 4 12 3/28簿记建档 进出口银行 A+ 3/29 3/30 (600797.SS) ============================================================================================= 福建投资 20 10 12 3/28簿记建档 建设银行 AA+ 3/29 3/30 开发集团 兴业银行 ============================================================================================= 众合机电 -- 2 12 3/28簿记建档 兴业银行 A+ 3/29 3/30 (000925.SZ) ============================================================================================= 北京二商集团 12 6 12 3/29簿记建档 招商银行 AA 3/30 3/31 ============================================================================================= 楚天高速 10 5 12 3/30簿记建档 工商银行 AA 3/31 4/1 (600035.SS) ============================================================================================= 浙江杭钢 12 12 12 3/31簿记建档 中信银行 AA- 4/5 4/6 商贸集团 浙商银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 中信集团 200 30 7 3/28簿记建档 中信证券 AAA 3/29 3/30 60 10 建设银行 ============================================================================================= 江苏熔盛重工 36 20 3 3/28薄记建档 民生银行 AA 3/29 3/30 ============================================================================================= 天津港集团 -- 10 5 3/29簿记建档 招商银行 AAA 3/30 3/31 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 冉莹; 审校 李宏薇
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。