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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 17:08 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月27日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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*国家电网       600       150      6    3/28簿记建档   农业银行       AAA     3/29    3/30
                                                       中国银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
=============================================================================================
*联合水泥集团   20       10       12    3/30簿记建档   农业银行      AA+      3/31    4/1                                      
                                                       浦发银行
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*大连装备制造   30       10       12    3/30簿记建档   兴业银行      AA+      3/31    4/1               
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*武汉钢铁集团   65       20       12    4/1簿记建档    国开行        AAA      4/5     4/6                                                  
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*重庆国有文化    6        4       12    4/1簿记建档    国开行        AA+      4/5     4/6
 资产管理公司                                                           
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安徽盐业总公司  --       2.7      12    3/28簿记建档   兴业银行      AA-      3/29    3/30   
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广州汽车        15        5       12    3/28簿记建档   建设银行      AAA      3/29    3/30                
工业集团
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天生港发电      --        4        6    3/28簿记建档   兴业银行      AA-      3/29    3/30
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浙大网新         6        4       12    3/28簿记建档  进出口银行     A+       3/29    3/30
(600797.SS)        
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福建投资        20       10       12    3/28簿记建档   建设银行      AA+      3/29    3/30    
开发集团                                               兴业银行
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众合机电        --        2       12    3/28簿记建档   兴业银行      A+       3/29    3/30
(000925.SZ)        
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北京二商集团    12        6       12    3/29簿记建档   招商银行      AA       3/30    3/31
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楚天高速        10        5       12    3/30簿记建档   工商银行      AA       3/31    4/1
(600035.SS)        
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浙江杭钢        12       12       12    3/31簿记建档   中信银行      AA-      4/5     4/6
商贸集团                                               浙商银行   
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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中信集团      200       30         7    3/28簿记建档   中信证券     AAA       3/29      3/30                                           
                        60        10                   建设银行 
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江苏熔盛重工  36        20         3    3/28薄记建档   民生银行     AA        3/29      3/30
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天津港集团      --      10         5    3/29簿记建档   招商银行     AAA       3/30      3/31  
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日     上市日  
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
=============================================================================================  
无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
=============================================================================================  
无 
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   注:*代表新增.(完) 
 
  --整理 冉莹; 审校 李宏薇

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