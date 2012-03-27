《中国企业债发行日程表》--3月27日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *海安县城建 15 6 8.35% AA 3/28-3/30 银河证券 开发投资公司 (从第3年起每年分别偿还债券本金的25%) ===================================================================================== *唐山冀东 5 6 前三年8.85% AA- 3/28-4/5 海通证券 物贸集团 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 佳木斯新时代 10 7 8.25% AA 3/22-3/28 太平洋证券 基建投资集团 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 合肥高新建设 12 7 7.98% AA 3/22-3/28 中航证券 投资集团市政债 (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%) ===================================================================================== 怀化城建投资 10 6 8.00% AA 3/22-3/28 国信证券 公司市政债 (从第3年起每年分别偿还债券本金的25%) ===================================================================================== 天津汉滨投资 8 7 8.39% AA- 3/22-3/28 渤海证券 公司 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 济南城投 18 6 6.98% AA+ 3/26-3/28 银河证券 (从第3年起每年分别偿还债券本金的25%) ===================================================================================== 芜湖建投 10 10 前五年7.30% AA 3/26-3/28 广发证券 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券 (从第6年起每年偿还行使回售权后的债券本金20%) 18 7 基本利差2.50% (浮息,六个月Shibor为基准) (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%) ===================================================================================== 宣城国有资产 10 7 前五年7.99% AA- 3/20-3/29 民生证券 投资公司 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 重庆涪陵李渡 8 7 8.40% AA 3/23-3/29 国信证券 新区市政债 (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%) ===================================================================================== 重庆黔江建投 9 7 8.40% AA- 3/23-3/29 国信证券 集团市政债 (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%) ===================================================================================== 江都鑫源产业 8 7 8.10% AA 3/23-3/29 国泰君安 投资集团 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 汕头城建开发 13 10 8.57% AA 3/23-3/29 光大证券 总公司 (从第3年起逐年偿还本金,3-6年每年还10%,7年后每年还15%) ===================================================================================== 重庆渝南资产 8 7 前五年8.40% AA- 3/23-3/29 德邦证券 经营公司 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 贵州铁路 20 10 *前五年7.20% AA+ 3/27-3/29 中信建投证券 投资公司 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券 (从第6年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 天津武清 8 7 7.80% AA 3/27-3/29 中信建投 开发区公司 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 合肥桃花工业 8 7 8.79% AA- 3/27-3/29 民生证券 园经济发展公司 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 河北建投 14 10 6.00% AA 3/27-3/29 银河证券 交通投资公司 ===================================================================================== 马鞍山城市 20 7 6.90% AA 3/27-3/29 广发证券 发展投资集团 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) 中银国际 ===================================================================================== 临沂投资 8 6 8.10% AA 3/27-3/29 一创摩根 发展公司 (从第3年起每年分别偿还债券本金的25%) ===================================================================================== 贵阳经济开发区 9 7 8.42% AA- 3/27-3/30 海通证券 国有资产公司 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 孝感城投 10 7 8.12% AA 3/26-3/30 长江证券 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 绵阳投资控股 12 7 7.70% AA+ 3/26-3/30 中投证券 集团 (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%) ===================================================================================== 泰兴中兴国有 12 6 8.29% AA- 3/27-3/31 信达证券 资产经营投资公司 (从第3年起每年分别偿还3亿元债券本金) ===================================================================================== 宿迁经济开发 9 7 7.50% AA 3/26-4/3 南京证券 总公司 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 冉莹;