〔全球经济〕欧元区债务危机远未结束,没有自满的空间--OECD

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透布鲁塞尔3月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,尽管今年金融市场有所平静,但欧元区债务危机尚未结束.OECD还警告称该地区银行业仍疲弱、债务水平依旧在上升、并且还远不能确保实现财政目标.
随着欧元区滑向过去三年以来的第二次滑坡,经济合作暨发展组织表示,该地区需要大刀阔斧式地经济改革,没有自满的空间.
"市场对于欧元区主权债务的信心较为脆弱."OECD在一份有关欧元区经济状况的报告中称."成长前景仍十分不确定,并且极为依赖主权债务危机的解决."
与国际货币基金会(IMF)和欧盟(EU)执委会的预估不同,经济合作暨发展组织预计2012年欧元区经济成长率将在0.2%,而非萎缩.
经济合作暨发展组织提醒,赤字削减的目标需要在现实与政治可能性之间求得平衡,否则欧盟的执行体系将会失去可信性.
欧元区必须"制定出更可信、更细致的中期预算计划,"OECD表示.此次危机可能提升了政策制定者推行撙节举措的决心,但今年南欧国家的经济衰退,或令欧元区领导人和欧盟执委会若想要对那些未达到目标的成员国加以制裁,面临更大的难度.
经济合作暨发展组织表示,强化银行业也是危机解决的关键一环.欧元区必须同意建立足够强大的金融防火墙,以避免在债务累累的意大利和西班牙的市场融资通道被切断时受到波及.(完)
--编译 洪曦; 审校 王洋
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。