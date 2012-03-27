〔中港个股〕国寿称今年盈利能力应好于去年,将控制股票投资(更新版)

(新增更多内容和评论)

* 中国人寿称今年的盈利能力应好于去年

* 年内将发行380亿元人民币次级债

* 预计未来两年不存在偿付能力压力--分析师

* 今年将适度控制权益类投资,尤其是股票投资

路透北京/香港3月27日电---去年净利同比下降近五成的中国人寿保险(601628.SS)周二表示,公司今年的盈利能力应好于去年,且年内将发行380亿元人民币次级债,其偿付能力充足率可提升至少50个百分点.

按市值计全球最大的寿险公司--中国人寿(2628.HK)副总裁刘家德在记者会上称,"可以说2011年四季度盈利下降见底了,...今年在保持业务规模基本稳定前提下,进一步加大结构调整力度,我想2012年预期(盈利)水平应该会好过2011年."

中国人寿此前公布年报显示,其2011年净利同比下降45.5%至183.3亿元人民币,主要受中国资本市场低迷导致投资收益下降和资产减值损失增加的影响.公司还拟在境内和境外共发行至多460亿元债券.[ID:nSB1455594]

国泰君安最新报告称,今年一季度国寿业绩虽有压力,但或可实现正增长.如果一季度减值分别按照归属于母公司累计浮亏的20%、10%和0%计提的话,则国寿一季度预计盈利分别增长-7.38%、2.16%、11.7%.

"未来我们对偿付能力(充足率)一个期望水平是多少?我想大概200%左右是一个比较适当的水平."刘家德在记者会上并称.

截至去年末,中国人寿偿付能力充足率为170.12%,较上年下降逾40个百分点,但仍高于150%的监管标准上限.

广发证券金融业分析师曹恒乾对此表示,中国人寿还有很大的发行次级债的空间,预计公司未来两年不会存在偿付能力压力.

2011年,中国人寿曾发行300亿元次级债以补充资本金.

保险同业中,国内第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)已提出发行260亿元可转债的方案,并希望三季度能完成.而中国太保(601601.SS)(2601.HK)则表示,目前资本足以支持今年业务发展,近期不会考虑筹资计划.[ID:nSB1453678]

国泰君安报告并称,保监会原副主席杨明生接任国寿董事长,人事的尘埃落定.虽公司战略存疑,但个人对央企影响终究有限,寿险趋势向上是国寿最大和最根本的支撑.

此前,中国人寿保险(集团)公司网站显示,原保监会副主席杨明生成为国寿集团新任董事长、党委书记.[ID:nSB1443494]

**今年将控制股票投资**

权益类投资减值是导致中国人寿去年盈利水平大降的主要因素.年报显示,截至去年底,公司投资收益同比减少近35亿元,资产减值损失近130亿元,同比大增646%,主要原因即是受国内资本市场持续低迷影响.

中国股市沪综指.SSEC去年全年跌幅逾21%,投资者损失惨重.

广发证券发布的报告表示,国寿2010年的资产减值损失为17.34亿元,去年则大幅上升,导致投资收益率下降到3.51%.预计权益类投资的投资成本约为上证指数2,500-2,600点.

目前,沪综指维持在2,350点一线震荡整理.

刘家德表示,当前中国股市沪深两市的估值水平已经到了比较低的水平,投资价值也会显现.但"公司今年将适度控制权益类投资,...尤其是股票投资."

中国人寿去年即已下调股权型投资比例,由上年同期的14.66%降至12.17%,其中股票占比为6.39%,基金占比为5.69%.

中国人寿A股周二收涨0.88%,报17.1元人民币,过去一个月累计下跌11.85%;H股报20.75港元,涨2.72%,过去一个月则累计跌16.52%.(完)