〔港股业绩〕东风汽车去年净利略降,乐见车市前景仍将大笔投入(更新版)

(新增更多细节)

* 东风汽车集团净利同比下降4.6%,基本符合预期

* 乐见国内车市前景,今明两年拟投资416亿元人民币

* 预计今年中国国产汽车总销量预计增长7%左右

* 料今年末集团汽车整车产能将提高到约277万辆

* 计划未来两年推出约15款乘用车新品

路透北京3月27日电---中国第二大汽车制造商--东风汽车集团股份有限公司(0489.HK)去年净利同比略降,基本符合预期.公司并对国内车市前景持乐观预期,计划今明两年投资共达416亿元人民币.

东风汽车集团2011年全年净利润为104.8亿元,同比下降4.6%.据汤森路透的数据,市场原本预估其2011年净利为109亿元.

东风汽车集团董事长徐平在年报中称,目前中国人均收和消费不断提高,较低的人均汽车占有率和旺盛的二三线城市需求,以及一线城市换购升级的趋势,使得中国汽车市场尤其是乘用车市场仍然面临诸多机会.

公司在年报中预计,未来几年国内汽车市场仍将保持增长态势,但增速将放缓,2012年国产汽车总销量预计增长7%左右,"预计在未来几年东风汽车集团的产销量仍将以高于行业速度增长."

公司并称,未来两年将推进自主创新能力建设,合理安排新车型和新产品导入,循序推进产能建设,持续进行技术改造和技术提升,优化投资结构.预计2012年投资约199亿元,2013年投资约217亿元.

东风预计到2012年末时,集团汽车整车产能将提高到约277万辆.同时计划未来两年推出约15款乘用车新品和3个系列的商用车产品.

东风汽车集团去年共实现营收1,314亿元,同比增加7.39%.当期每股基本盈利为1.2165元人民币,公司建议每股派发末期股息0.18元人民币.

集团2011年累计销售汽车约217.27万辆,同比增长约11.7%,近五倍于当期全国汽车企业整体销售增速2.5%;该集团当年共销售乘用车约164.64万辆,同比增长16.1%,亦大幅高过同期整体市场5.2%的增速.

东风主要从事商用车、乘用车及汽车发动机、零部件的生产和销售业务.两大合作伙伴为日本的日产(7201.T)以及本田(7267.T).

东风汽车集团年报称,去年乘用车毛利率同比下降约2.4个百分点至22%,原因包括日本地震对合资公司业务影响,中国政府自2010年底恢复征收外商投资企业城建税等令支出增加,及汽车行业竞争加剧令价格同比降低.

按销量计算,东风汽车集团国内市场占有率约为11.7%,较上年度提升约0.9个百分点,其中乘用车市占率约11.4%,同比提升约1.1个百分点.

中国汽车行业三大集团之一的东风汽车公司,旗下除了与韩国起亚汽车(000270.KS)的合资公司以外,大部分汽车资产已进入上市公司东风汽车集团.

东风汽车公司旗下的A股上市公司东风汽车股份有限公司(600006.SS)主要承担新能源汽车的发展.而东风在新能源汽车发展规划上,将以纯电动汽车作为中长期战略重点,以混合动力汽车作为现阶段产业化目标.

东风汽车周二收跌0.15%至13.24港元,大盘恒生指数.HSI则升1.83%.(完)

浏览东风汽车其他新闻,请点选[0489.HK-CMN]

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)