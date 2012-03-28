(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中看升,季底效应发酵让资金短少

* 短率稳中趋升

* 月底效应升温

* 预料本周银行周转金偏少

记者 高洁如

路透台北3月27日电---台湾银行间短期利率周二持稳但有趋升压力.由于存单到期金额相当少,本地银行的积数又偏低,市场资金偏向紧俏,预期至周五、月底的最后一个交易日之前,短率有趋升压力.

交易人士指出,本周央行存单到期量在周五之前都偏少,而全体银行的累积积数也还呈现负数,让银行的操作心态相当保守,市场可供拆借的资金偏少.他们也说,尤其是本周五是月底、也是季底的最后一日,例行性的资金需求高峰料也将推升需求.

"连一向多钱的银行都来找我借钱,让我也不禁紧张了起来,"一位大型银行交易人士说.

不过,他们也表示,本提存期最后一个营业日至下周二(3日)为止,下周一的存单到期金额尤其高达7,550.6亿台币,本提存期资金调平应不是问题.只不过,若是各家银行都寄望在期底再弥平积数的缺口,则本周的积数可能都会偏低,银行周转金料会压得很紧.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.405%,上日在0.399%;区间在0.302-0.730%,同于上日.

2-7天拆款利率在0.395-0.74%,亦与上日相同.

**短票利率稳于高位**

短票方面,票券商指出,本周五是季底也是月底,例行性的资金需求升温,会让资金趋紧.

不过,他们也认为,压力集中度会在本周,跨过了3月底资金紧俏的情况将会舒解.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.86-0.87%,大致同于上日.

央行今日共发行351.5亿台币存单,相较存单到期金额92亿,存单发行余额增加259.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共2,944.5亿台币,本周余日存单到期金额为:周三140亿、周四95亿、周五1,914.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为149亿台币;累计超额准备为负39亿台币,加计前期1%的超额准备为822亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率稳于区间.季底作帐等资金需求浮现,加之银行资金供给明显减少带动下,投信端也陆续面临赎回压力,令整体市场资金相对紧俏.

不过,资金调度人士表示,尽管资金调度难度增加,却也不至于找不到钱.今日投信赎回与申购均有,各家机构资金多缺不一,而部份寿险则有余钱供应,缺钱者需花点时间才能弥平缺口,目前附买回成交利率没有太大变化.

"市场稍微有点紧张,但没像以前(季底)风声鹤唳的感觉,"一位券商交易人士表示.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)