〔全球贵金属〕今年金价料上探1,800美元,中国投资需求旺盛--交易商

路透北京3月27日电---中国黄金专业交易商--经易金业称,基本面强劲将支撑今年金价维持上涨态势, 驱动今年金价将上探1,750-1,800美元/盎司.且中国未来黄金的消费需求,尤其是投资需求将增长迅猛.

中国是全球最大的黄金生产国,亦是仅次于印度的第二大消费国,其黄金消费占全球约11%.经易金业周二发布的2011/12年度黄金市场研究报告仍看好金价的长期涨势,并建议投资者适当配置黄金资产.

经易金业指出,在全球大范围内宽松货币政策的支撑下,通货膨胀的威胁仍然如影随行,而低利率下的宽松货币环境和不断注入市场的流动性对黄金市场价格将产生长期支持动力.

"我们预测2012年国际黄金价格的年度均价有望维持上行态势,升越1,700美元上方,逼近1,800美元/盎司",报告称.

报告强调,2012年金价走势可能颇具波动性,一、二、三季度可能以大幅震荡行情为主,区间为1,520美元-1,805美元,四季度会有突破创新高的可能,最高估计可达2,100美元.

经易金业高级黄金投资分析师顾海鹏在报告会上称,中国的黄金投资需求增长尤为迅猛,无论是上海黄金交易所还是黄金期货的交易量,而表现更为突出的是商业银行的柜台交易.

商业银行柜台的贵金属交易主要销售针对个人的黄金产品,根据经易金业的统计,商业银行自营品牌金业务在2011年同比增长逾五成,而代理品牌金的业务量同比增速更是达到100%以上.

顾海鹏称,未来3-5年,中国黄金市场继续维持高速增长,且中国在未来1-2年内有可能超过印度,成为全球黄金需求最大的国家.

2011黄金在大宗商品市场上的相对优势得以突显,不仅体现在日内波动幅度相对稳定,更体现出相对其他大宗商品明显的投资收益优势.

2011年国际现货黄金的平均价格达到1,571.5美元/盎司,相对于2010年的1,224.5美元/盎司,增幅高达28.3%,远高于近10年19.4%的平均增幅.

金价周二小幅下跌,继上日录得1月末以来最大单日涨幅后,黄金展开盘整.0555GMT,现货金XAU=跌2.15美元,至每盎司1,689.59美元.周一曾升至1,693.39美元,为3月13日以来最高.(完)