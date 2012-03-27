全球变暖接近不可逆临界点--科学家

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月26日电---科学家周一警告称，全球变暖接近不可逆转的临界点，本个10年对控制全球变暖至关重要。
尽管科学预估的结果各异，但如果不控制温室气体排放，到2100年全球气温料上升6摄氏度。
科学家称，随着温室气体排放增加，全球气候所受的影响接近不可逆转的临界点，包括两极冰川融化和热带雨林消失等。
“本个10年至关重要，如果趋势不发生逆转，我们将越过临界点，”澳大利亚国立大学气候变化学院执行董事Will Steffen在伦敦的一个会议上说道。
尽管形势严峻，要求美国和中国等温室气体排放大国限制温室气体排放的全球气候协定却要到2015年才能达成，2020年才生效。
Steffen表示：“我们处在一些重大变化的临界点上，我们可以……将气温上升控制在2度；如果突破临界点，气温将大幅上升。”（完）
--编译：李富强 发稿：张家伟
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。