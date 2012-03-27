〔中国经济〕国务院落实分工方案,发改委、财政部和交通部等负责物价调控

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透北京3月27日电---中国国务院周二明确落实《政府工作报告》重点工作部门分工,其中国家发改委、财政部和交通运输部等部门将负责"搞好价格调控,防止物价反弹"工作.
刊登在中国政府网的意见稿称,根据分工,住房和城乡建设部、发改委、财政部、国土资源部、人民银行、税务总局等负责"继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设";发改委、财政部等负责"深化收入分配制度改革".
为保持物价总水平基本稳定,意见稿要求搞好价格调控,防止物价反弹.增加生产、保障供给;继续把抑制食品价格过快上涨作为稳定物价的重点;落实好"米袋子"省长负责制和"菜篮子"市长负责制,保障主要农产品供给.
同时,还要求大中城市要有合理的菜地保有量,稳定和提高本地应季蔬菜自给水平,同周边地区和优势产区协作建设"菜篮子"产品基地.
中国近期部分蔬菜价格涨势明显,令通胀形势仍存隐忧.据新华社最新全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,2月下旬以来中国大白菜持续快速上涨,涨幅已近四成.
政府工作报告提出,中国今年国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。