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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 19:01 BJT

〔国际金融〕英银行家Staveley为阿布扎比皇室购买RBS股份提供咨询--消息

路透迪拜3月27日电---知情人士对路透表示,英国银行家Amanda Staveley正在为阿布扎比皇室洽购苏格兰皇家银行(RBS.L)股份提供咨询.

该消息人士称短期内还达不成交易.

"谈判已进行了六个月,未来几个月不太可能达成实质性协议,"他说.

该人士透露,尚未决定由阿布扎比哪一个投资实体来持股,并称最终阿联酋持有的苏格兰皇家银行股份或将超过三分之一.(完)

--编译 王洋;审校 侯向明

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