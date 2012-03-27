版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 19:07 BJT

〔中国新股〕证监会将于周五审核中信重工A股IPO申请,拟募集资金约41亿元

路透北京3月27日电---中国证监会发审委将于本周五(3月30日),审核中信重工机械股份有限公司A股首次公开发行申请,后者是次IPO拟募集资金约41亿元人民币.

刊登在证监会网站的预披露文件显示,中信重工拟发行不超68,500万股,占发行后总股本的比例不超过25%.募集资金使用额41.3亿元,用于高端电液智能控制装备制造、新能源装备制造产业化和节能环保装备产业化三个项目.

该项目联席主承销商为中德证券和中信证券(600111.SS).拟登陆上海证券交易所.

数据显示,2011年中信重工实现净利润8.3亿元人民币,营业收入70.4亿元.主要从事建材、矿山、冶金、电力以及节能环保等行业的大型设备、大型成套技术装备及大型铸锻件的开发、研制及销售等.(完)

更多详情,请点选证监会网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐