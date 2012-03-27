〔中国新股〕证监会将于周五审核中信重工A股IPO申请,拟募集资金约41亿元

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透北京3月27日电---中国证监会发审委将于本周五(3月30日),审核中信重工机械股份有限公司A股首次公开发行申请,后者是次IPO拟募集资金约41亿元人民币.
刊登在证监会网站的预披露文件显示,中信重工拟发行不超68,500万股,占发行后总股本的比例不超过25%.募集资金使用额41.3亿元,用于高端电液智能控制装备制造、新能源装备制造产业化和节能环保装备产业化三个项目.
该项目联席主承销商为中德证券和中信证券(600111.SS).拟登陆上海证券交易所.
数据显示,2011年中信重工实现净利润8.3亿元人民币,营业收入70.4亿元.主要从事建材、矿山、冶金、电力以及节能环保等行业的大型设备、大型成套技术装备及大型铸锻件的开发、研制及销售等.(完)
更多详情,请点选证监会网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。