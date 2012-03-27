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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 19:03 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及逾一年高位,但料迎来修正

路透新加坡3月27日电---马来西亚棕榈油期货周二触及逾一年高位,因交易商预期出口将强劲增长,此前乾旱天气损及南美大豆产量.

市场对巴西大豆收成减少的担心或提振棕榈油需求.

业内顶级分析师Dorab Mistry在中国的一次会议上称棕榈油价格到6月底时将升至4,000马币(林吉特),该言论亦推高市场.

不过交易商表示,价格投机性的上涨或预示着未来几天市场将迎来修正.

一家海外大宗商品经纪公司驻马来西亚的一名交易员说,"我认为这是再度修正前的最后上涨.从(清淡的)交易量中便可看出,这是空头回补带来的成交.上档将停留在3,500马币."

指标6月棕榈油期价FCPOc3小涨0.6%,收在每吨3,481马币,此前高见3,497马币,为去年3月以来首见.

成交量稍高于21,026口,仍低于25,000口的通常水准.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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