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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 19:29 BJT

〔标题新闻〕日本本州岛东北部海域发生6.2级地震,东京有震感--USGS和目击者

注:USGS为美国地质调查局的英文简称.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8ER51B]

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