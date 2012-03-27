〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及约一个半月低位

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透新加坡3月27日电---亚洲石脑油裂解价差周二连续第四个交易日下跌,并达至约一个半月低位的每吨145.70美元,交易商预计未来或进一步下滑,因裂解装置减产.
现货卖家以低升水价位卖出船货,马来西亚的Titan购买了3万吨左右的全馏分石脑油,5月上半月抵达,成本加运费(C&F)较日本现货每吨升水约13.00美元.
这低于其对4月中旬船货的支付价格.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)购买了约7.5万吨5月上半月抵达的公开规格石脑油,成本加运费较日本现货每吨升水约19.50美元.
一位交易员表示:"这象征着按韩国的30日定价期,现货升水跌破了每吨20美元的水平."
交易商并称,裂解装置停产意味着石脑油需求的减少,这对卖家构成打压,但台湾需求稳健,及中东炼厂维修阻止了石脑油价格的大幅下滑.
汽油裂解价差续涨,达到每桶10.82美元,为2月14日的11.42美元以来最高.
壳牌旗下新加坡炼厂一个生产汽油的催化裂解装置(FCC)关闭,导致市场预期供给将收紧,因印尼和越南需求稳健.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1088.00 -0.50 -0.05 1088.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 118.66 -0.06 -0.05 118.72
97号现货汽油GL97-SIN 140.45 0.85 0.61 139.60
95号现货汽油GL95-SIN 138.90 0.85 0.62 138.05
92号现货汽油GL92-SIN 136.45 0.85 0.63 135.60 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
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路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。