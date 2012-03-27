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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 19:38 BJT

〔突发事件〕日本本州东北部海面发生6.3级地震,东京有震感--USGS

路透东京3月27日电---美国地质调查局(USGS)和目击者称,日本发生6.3级地震,东京有震感.

美国地质调查局称,此次地震最初的报导为6.2级,震中位于本州岛东北部海域,震源深度为32公里.

日本放送协会(NHK)称,地震不会引发海啸,美国太平洋海啸警报中心(Pacific Tsunami Warning Center)也表示没有发生海啸的危险.(完)

--编译 王洋;审校 侯向明

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