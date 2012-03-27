版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 20:38 BJT

〔亚洲橡胶〕3月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月27日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 4月 319.0 46 318.0 1

* 5月 324.3 110 322.5 1

* 6月 329.7 176 327.6 12

* 7月 333.9 157 332.1 29

* 8月 337.5 4618 335.5 271

* 9月 339.8 3438 338.3 470

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋; 审校 侯向明

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐