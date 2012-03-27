〔国际油市〕亚洲柴油现货价差上涨,受地区需求提振

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透新加坡3月27日电---亚洲柴油和航煤现货价差周二跳升,因越南和中国出现需求,而且壳牌新加坡炼厂的一个原油蒸馏装置关闭后供应仍吃紧.
Petrolimex第二季定期合约求购总计179,000吨柴油,同时中航油寻求至多140万吨航煤以满足4-5月的现货需求,从而扶助推高在新加坡装运的高硫柴油和航煤实货船货的价差.
根据路透数据,含硫0.5%的柴油价差上涨0.005美元,至每桶负0.005美元;航煤价差上涨0.16美元,至每桶负0.19美元.
业内消息人士称,壳牌旗下Bukom炼厂的三个常压蒸馏单元(CDU)中的一个仍在关闭中,此前一天该炼厂曾关闭数小时.Bukom炼厂日产能为50万桶.
业内消息人士表示,普氏实货窗口方面,壳牌向联合石化出售25万桶高硫柴油,4月底装运.
驻海湾的一名交易员称,中东方面,Bahrain Petroleum标售第二批4月柴油船货,表明中硫原油供应并不如预期的那样紧张.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 137.58 0.94 0.69 136.64
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 137.59 0.80 0.58 136.79
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 138.79 0.75 0.54 138.04
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 139.74 0.75 0.54 138.99
4月柴油互换 GOSGSWMc1 137.65 0.76 0.56 136.89
5月柴油互换 GOSGSWMc2 137.70 0.83 0.61 136.87 (完)
--编译 许娜;审校 王洋
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
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路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。