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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 22:34 BJT

〔美国热股〕苹果CEO抵中国寻求解决公司在中国遇到的问题,股价上扬

路透3月27日电---苹果(AAPL.O)首席执行官(CEO)库克(Tim Cook)飞抵中国会见中国政府官员,寻求解决该公司在中国遇到的一系列问题,包括有争议的iPad商标归属和当地劳工待遇等问题.中国是苹果最大的成长型市场.[ID:nSB1456678]

在周二盘初交易中,苹果上扬1.26%,报614.62美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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