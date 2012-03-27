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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 21:32 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场走坚,受越南需求支撑

路透新加坡3月27日电---亚洲燃料油市场周二走坚,受越南的需求支撑,与此同时将来供给料吃紧.

实货交易窗口总共有六笔交易达成,推高180-cst燃料油现货升水至每吨4美元,而380-cst燃料油升水保持在每吨逾3.00美元的四周高位.

Mercuria买进三艘20,000吨的船货,船期均为4月22-26日,价格为每吨升水3.50美元.

互换市场的交投也很活跃,4月/5月和5月/6月合约的成交量均超过100,000吨.

4月/5月跨月价差上涨0.50美元,收报每吨3.63美元.5月/6月合约小升0.25美元至每吨3.88美元.

越南的Petrolimex正在求购180,000吨4-6月船期的定期供给.

台塑石化出售15,000吨船期为4月5-7日的热解燃料油(PFO),买家为Gunvor,价格离岸价(FOB)为每吨较新加坡现货报价升水80-85美元,反映出市场的强势.

油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $756.10 $6.20 0.83 $749.90

现货380CST燃料油 FO380-SIN $743.10 $5.30 0.72 $737.80

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $746.00 $4.00 0.54 $742.00

380CST船用燃料油升水 $2.90 -$1.30 -30.95 $4.20

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $4.00 $0.60 17.65 $3.40

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $3.10 $0.10 3.33 $3.00 (完)

--编译 王洋;审校 侯向明

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