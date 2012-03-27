〔国际油市〕亚洲燃料油市场走坚,受越南需求支撑

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透新加坡3月27日电---亚洲燃料油市场周二走坚,受越南的需求支撑,与此同时将来供给料吃紧.
实货交易窗口总共有六笔交易达成,推高180-cst燃料油现货升水至每吨4美元,而380-cst燃料油升水保持在每吨逾3.00美元的四周高位.
Mercuria买进三艘20,000吨的船货,船期均为4月22-26日,价格为每吨升水3.50美元.
互换市场的交投也很活跃,4月/5月和5月/6月合约的成交量均超过100,000吨.
4月/5月跨月价差上涨0.50美元,收报每吨3.63美元.5月/6月合约小升0.25美元至每吨3.88美元.
越南的Petrolimex正在求购180,000吨4-6月船期的定期供给.
台塑石化出售15,000吨船期为4月5-7日的热解燃料油(PFO),买家为Gunvor,价格离岸价(FOB)为每吨较新加坡现货报价升水80-85美元,反映出市场的强势.
油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $756.10 $6.20 0.83 $749.90
现货380CST燃料油 FO380-SIN $743.10 $5.30 0.72 $737.80
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $746.00 $4.00 0.54 $742.00
380CST船用燃料油升水 $2.90 -$1.30 -30.95 $4.20
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $4.00 $0.60 17.65 $3.40
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $3.10 $0.10 3.33 $3.00 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
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