〔美国股市〕平开,上日涨势后投资者谨慎追高

路透纽约3月27日电---美国股市周二平开,因投资者几乎未找到追高股市的理由.昨日美联储主席贝南克讲话曾引发股市上涨.
道琼工业指数.DJI盘初上涨8.78点,或0.07%,报13,250.41点.标准普尔500指数.SPX上涨0.96点,或0.07%,报1,417.47点,Nasdaq指数.IXIC微涨0.61点,或0.02%,报3,123.18点.(完)
--编译 王洋;审校 侯向明
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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