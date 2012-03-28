《热点透视》全球资产或将因中国对外投资热潮而找到新的升值点

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚 编译 许娜

路透香港3月27日电---经济成长放缓及会计疑虑使得国际投资者重新考虑中国市场.这也正是中国投资者自己正在做的事情.而他们跨出国门实现资产多元化的举动,或推高全球资产的价值.

中国企业正加快国际多元化的步伐.根据汤森路透的数据,2011年中国境外收购交易总额超过外资对国内的并购.中国2011年境外投资增长9%至590亿美元,而这种资金流动或许刚刚开始.中国经济规模目前要大于日本,但2011年其海外投资仅为日本的约六分之一.

中国国有基金的投资长期支撑着美国公债价格.现在,中国民间资金的流动可能提振全球各类资产的价值.能源企业已经因中国不断增强的并购需求而受益,该国2011年海外并购交易前五名均集中在能源相关资产上.

中国富裕人士最想要的是一本外国护照,其次是海外地产.根据美国顾问公司Bain & Co的数据,个人投资资产至少达1,500万美元的20,000名中国人当中,27%的人已经移民,另外47%正考虑移民.由于国内楼市降温,现金充裕的大陆买家大量涌入香港.英国房地产销售中介Savills的报告认为,这帮助推动香港高端房地产市场成为全球最昂贵的市场.

根据商业经纪公司Colliers International的数据,在温哥华、多伦多、伦敦和新加坡购买新屋的海外买家中,中国大陆买家所占比例超过20%.与1980年代日本投资者扫购伦敦和纽约的地标性建筑不同,中国买家更钟情于便宜货.这可能给美国和欧洲部分地区困厄房产的屋主带来宽慰.

弄清中国投资者将买进什么,并抢先他们一步采取行动,这很不容易做到.但全球投资者将要面对的是他们更为熟悉的领域,而且那里的资产估值可能更为合理.此外,中国境外的会计惯例也更让人放心.(完)