〔欧洲汇市〕英镑/美元一度升穿1.60美元,触及逾四个月高位

* 一度升穿1.60美元处的期权障碍

* 走势主要由美元疲势推动,英国经济前景不稳

* 关注位于200周移动均线切入位1.6014美元的阻力位

路透伦敦3月27日电---英镑兑美元周二升至逾四个月高位,因美国推出更多货币宽松政策的机率上升,拖累美元;且英镑摆脱英国经济前景不稳带来的负面影响.

英国工业联盟(CBI)周二公布的调查显示,尽管3月英国零售销售意外持稳,但高油价和低薪资成长仍令英国前景堪忧.[ID:nSB1456290]

美元指数.DXY在四周低点附近挣扎,此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克对通胀的温和态度打击美元.贝南克的讲话为未来几个月推出更多货币刺激政策留下空间.

"英镑走势主要由美元推动,我认为英镑要在1.60美元上方加速,还需要一波美元疲势,而欧元兑美元已经反映出美元颓势,"Rabobank汇市策略师Jane Foley表示.

"要刺激英镑独自走高,需要部分货币政策委员会成员放弃鸽派论调,"Foley表示.

英镑兑美元GBP=D4一度触及1.6002美元的11月14日以来高位,交易员称一家大型美资银行的需求触发了1.6000美元处的期权障碍.在200周移动均线切入位1.6014美元处有强劲阻力.英镑日内升0.1%,午后在伦敦市场报1.5983美元.

CitiFX Wire在报告中表示,过去10年里,最后一次突破200周移动均线后的几个月内,英镑兑美元涨幅惊人.

英镑兑美元周一录得逾一周来最大单日涨幅,并冲破3月21日高位1.5924美元处的阻力.交易员认为,英镑近期可能会测试1.60美元这一重要心理大关.

"1.60水准是个关键的心理关卡,我们认为只要风险胃纳持续、美国经济显示出动能且贝南克为进一步放宽政策留下可能性,英镑的表现就会超过欧元,"渣打10国外汇策略主管Ned Rumpletin说.

"英国数据最多也只能算作好坏不一,包括今天的CBI零售销售数据,因此对英镑影响不大."

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.2%,报0.8343英镑,据称在0.8370英镑附近有卖单.欧元守在3月高位0.8424英镑下方,许多人将该水准视作强劲阻力位.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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