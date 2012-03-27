〔欧洲股市〕收低,受能源股拖累

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.5%

* 道达尔大跌,受累于北海天然气泄漏忧虑

* 英国银行股上涨,苏格兰皇家银行因股权出售臆测而获得支撑

路透伦敦3月27日电---疲软的石油股周二拖累欧洲股市下跌,法国道达尔(TOTF.PA)领跌,此前公司警告称北海的Elgin油气平台发生的天然气泄漏或导致平台关闭六个月.

策略师警告称,基金经理使投资组合看起来更好的季末买盘放大了大盘指数的近期升势,有可能测试其四个月上升趋势.

BNP Paribas Fortis Global Markets研究主管Philippe Gijsels表示,"基金经理希望显示他们热衷于投资股票,没有错过大盘涨势,所以本周我们看到更多买盘,"

"这使市场看起来极度超买.但我认为下季一开始会出现一些获利了结."

道达尔大跌6%,占泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3点数跌幅的五分之一,且录得2008年12月以来最大单日跌幅,成交量也暴增至90日均值的5.5倍.

公司称正考虑所有方案,其中包括钻一口减压井来阻止泄漏.

"这令人回想起BP Plc(BP.L)2010年在墨西哥湾的漏油事件.现在还很难说情况有多糟,但疑虑之时,最好的方法就是抛售.BP股价从没有反弹过,"一名驻巴黎的交易商表示.

拥有Elgin油田约14%股份的同行BG BG.L股价下跌2.9%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低5.46点,或0.5%至1,083.54点.该股指上日收高0.9%.

巴克莱资本技术策略师Lynden Branigan称,FTSEurofirst 300指数要破解近期上行趋势,需跌至3月初低位1,050点区域下方.

他对股指近期走势的看法相对偏多,认为在1,069-1,072点区域内会浮现买气,这两个水准分别是周五低点和50日移动均线切入位.阻力位则料在3月高位1,109点.

英国上市银行股获得强劲买需,苏格兰皇家银行(RBS.L)劲扬3.3%,为欧洲涨幅最大个股,此前消息人士称,英国已举行磋商,将把在该行的部分股权出售给阿布扎比投资者.

英国富时100指数.FTSE收低0.56%,报5,869.55点;德国股市DAX指数.GDAXI小跌至7,078.90点;法国CAC-40指数.FCHI收挫0.92%,报3,469.59点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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