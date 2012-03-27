〔英国债市〕英债上扬,受助于贝南克讲话和指数公债年期延长

路透伦敦3月27日电---英国公债期货周二大涨近四分之三个大点,受助于季末买盘,以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话暗示,美联储可能购买更多公债以提振经济.

贝南克表示,需继续执行宽松货币政策以支持经济更快速扩张,受此推动,固定收益产品价格普涨,英债表现继续强于可比德债.

6月英债期货FLGM2收高73个跳动点,至113.72,表现优于可比德债期货FGBLM2约10个跳动点.

Lloyds的英债策略师Eric Wand表示,英债表现强于可比德债主要是因季末来临前,多家基金追踪的指标中英债的平均年期将延长,英债平均年期延长的幅度大于类似的德债和美国公债的指标.

一旦基金延长资产组合中债券的平均年期,价格便趋于上行.

10年期英债收益率GB10YT=RR日内回落7个基点,报2.26%.

其他支撑英债的因素包括,在上周暂停后,英国央行恢复购买英债.

Wand表示,部分投资者还关注英国可能出售部分所持苏格兰皇家银行股份给阿布扎比的消息.(完)

--编译 母红;审校 李军

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